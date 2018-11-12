Uşak'ta hava destekli huzur uygulaması

Uşak'ta Huzur 64 uygulamalarının 113.'sü havadan drone desteği ile gerçekleşti. Uygulamaya Uşak'ın yeni Valisi Funda Kocabıyık'ta katıldı.

Uşak polisinin ara vermeden devam ettiği Huzur 64 uygulamalarının 113.'sü yapıldı.

Uygulamaların havadan denetleme bölümüne Vali Funda Kocabayık, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de eşlik etti.

Huzurlu ve mutlu bir Uşak için, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki resmi, motorize ve sivil birimlerin katılım sağladığı uygulamalar kapsamında “Dar Bölge ve Şok Uygulamaları” ile toplam 16 bin 587 şahsın sorgulaması yapıldı. Bu şahıslardan 57'si gözaltına alınırken 20'si tutuklandı.

Uygulamada sonucunda 4 adet ruhsatsız tabanca, 30 adet fişek, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 29 adet fişek, 5 adet kurusıkı tabanca, 7 adet 6136 SKM kapsamında değerlendirilen kesici delici alet, 96 paket kaçak sigara elde edildi. 1 işyerine kumar oynamak için yer ve imkân sağlamaktan, 2 şahsa fuhuş için aracılık ve yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

Uygulamanın Kabahatler Kanunu kapsamında ise; 4 şahsa sarhoşluktan, 4 şahsa kumar oynamaktan, 3 şahsa fuhuş yapmaktan, 13 şahsa gürültü yapmaktan, 1 şahsa emre aykırı davranıştan, 3 işyerine kapalı kapalı mekânda sigara içirtmekten, 3 işyerine ruhsatsız faaliyette bulunmaktan, 1 işyerine kapanma saatine riayet etmemekten, 4 işyerine açıktan alkol sunumu yapmaktan, 2 benzin istasyonuna sisteme yanlış plaka girmekten, toplam 26 bin 356 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamanın Trafik güvenliğini ayağında ise toplam 3 bin 226 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen toplam 192 araç sürücüsüne 116 bin 368 TL idari para cezası uygulanırken, 21 araç trafikten men edildi.