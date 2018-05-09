Uşak’ta hava destekli narkotik operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda drone desteği de alınırken 14 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek ve sokak satıcılarına ulaşmadan engellenmesi amacıyla Uşak il genelinde kapsamlı bir operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen toplam 16 şahsa yönelik Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde projeli çalışmada, Uşak, Manisa ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uşak genelinde toplam 27 ekip, 125 personel, 2 narkotik madde detektör köpeğinin katılımıyla ve drone kullanılarak 12 farklı adrese yapılan operasyonda, 14 hedef şahıs yakalanırken 50 gram esrar maddesi, 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan dolayı yakalanan 14 şahıs adli mercilere sevk edildi.