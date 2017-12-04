Uşak’ta havalar 16 derece birden soğuyacak

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, halen mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı bölgede Pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte yağışlı sistemin etkisinde kalacağı tahmin edildiği söylendi. Soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede (8-16 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesi beraberinde bekleniyor.

Pazartesi akşamından itibaren yağmur ile başlayacak yağışlar Salı ve Çarşamba günü yer yer karla karışık yağmur genellikle kar yağışı olarak tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlının Cuma günü bölgemizi terk etmesi bekleniyor.

Uşak ve çevresinde beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi istenildi.