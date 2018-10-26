Uşak'ta 'Hurafelerden Arınmış İslam İnancı' konuşuldu

Uşak Üniversitesi tarafından, Yazar Emine Şenlikoğlu'nun katılımıyla, “Çağ Bizden Ne Bekliyor” adlı konferans gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezindeki etkinliğe Rektör Vekili Prof. Dr. Metin Gümüş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Duru, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Metin Gümüş, üniversitelerin bilim üretmek yanında girişimcilik, disiplinler arası çalışma, inovasyon yapmak ve en önemlisi de ahlaklı gençlik yetiştirmek gibi görevleri olduğunu söyledi. Uşak Üniversitesi olarak hassasiyetlerinin madde ve manayı birlikte harmanlayan bir nesil yetiştirmek olduğunu belirten Prof. Dr. Gümüş, konferansın faydalı olmasını diledi.

Yazar Emine Şenlikoğlu, hayatından anekdotları aktardığı konuşmasında hurafelerden arınmış İslam inancının önemine değindi. İslam düşmanlarının Müslümanlar üzerinde oyunlar oynadığını, özellikle psikolojik savaş tekniklerini çok iyi kullandıklarına dikkat çeken Şenlikoğlu “Bir çok İslam ülkesi bu oyunların, bu ablukanın altında olduklarının farkında değil. Bunu değiştirmek bizim elimizde. Çağ bizden hurafelerden arındırılmış İslam adına çok çalışmamızı istiyor. Bir zamanlar dini öğrenmeyi tehlike olarak gösterdiler. Hurafeleri dinimize soktular. Çok çalışacağız, çok araştıracağız ve bakar ama görmezlerden olmayacağız. Görmeyi öğreteceğiz. Çağ bizden hurafesiz İslam'ı öğrenmemizi istiyor. Çağ bizden gerçek kadın haklarının İslam'da olduğunu göstermemizi bekliyor. İslam'la ilimin kol kola yürüdüğünü göstermemiz lazım. Çağ bizden bilinçli olarak İslam'ı kuşanmamızı bekliyor.” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Duru, Emine Şenlikoğlu'na konuşmasından dolayı teşekkür ederek üniversitemiz adına plaket ve teşekkür belgesi verdi.

Etkinliğin sonunda öğrencilerini sorularını cevaplayan Emine Şenlikoğlu, kitaplarını imzalayarak öğrencilerle sohbet etti.