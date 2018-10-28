Uşak'ta “Huzur 64” uygulamaları devam ediyor

Uşak genelinde 28 ekip ve 166 personelin katılımı ile geniş çaplı “Huzur 64” uygulaması yapıldı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin huzurlu ve mutlu bir Uşak için, resmi ekipleri, motorize personel ve sivil birimlerinin katılımları ile suç ve suçluyla mücadele kapsamında Huzur 64 - Eşme ve Huzur 64 - 112 uygulamaları gerçekleşti. Uygulamaya 28 ekip ve 166 personelin katılırken toplam bin 820 şahsın sorgulaması yapıldı. 129 kamuya açık yer kontrol edilirken aranan 1 şüpheli yakalandı.
Kontroller sonucunda ise; 6 işyerine kapalı mekanda sigara içirtmekten, 4 işyerine açıktan alkol sunumu yapmaktan, 4 şahsa kumar oynamaktan, 2 işyerine kimlik bildiriminde bulunmamaktan, 1 işyerine ruhsatsız faaliyette bulunmaktan idari işlem, 1 işyerine kumar oynamak için yer ve imkân sağlamaktan adli işlem yapıldı.
Uygulamanın trafik güvenliğini ayağında ise; 154 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen toplam 10 araç sürücüsüne 13 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.