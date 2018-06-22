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22 Haziran 2018 13:52

Uşak’ta Huzur 64 uygulamaları

Uşak polisinin suç ve suçluyla mücadele çalışmaları kapsamında Huzur 64 uygulamalarının 105.

Uşak’ta Huzur 64 uygulamaları

22 Haziran 2018 13:52

si yapıldı.


Uşak il genelinde huzurlu ve mutlu bir yaşam için, tüm emniyet birimlerinin katılımı ile suç ve suçluyla mücadele çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Huzur 64’un 105. si uygulaması, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim uygulaması ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin dar bölge ve şok uygulamaları ve Şeker Fabrikası karşısında yapılan yol uygulamalarında kapsamında gerçekleşti.


Uygulamada toplam 45 bin 177 şahsın sorgulaması yapılırken, 164 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 58’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Uygulama kapsamında, 9 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet kurusıkı tabanca, 21 adet 6136 SKM kapsamında değerlendirilen kesici delici alet elde edilmiş, 3 şahsa “fuhuş için aracılık ve yer temin etmekten” ,4 şahsa “kumar oynamak için yer ve imkân sağlamaktan” adli işlem yapıldı.


Kabahatler Kanunu kapsamında ise; 12 şahsa kumar oynamaktan, 9 şahsa sarhoşluktan, 6 şahsa fuhuş yapmaktan idari işlem yapılırken, 2 işyerine yaşı küçük şahıs bulundurmaktan, 1 işyerine sigortasız çalıştırmaktan, 1 işyerine yaşı küçük şahsa nargile sunumu yapmaktan, 1 işyerine açıktan alkol sunumu yapmaktan, 1 işyerine kapanma saatine riayet etmemekten toplam 26 şahsa 60 bin 123 TL idari para cezası uygulandı.


Uygulamanın trafik güvenliği ayağında ise; toplam 13 bin 046 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen toplam 587 araç sürücüsüne 245 bin 765 TL idari para cezası uygulandı. 70 araç trafikten men edildi.




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