Uşak’ta Huzur 64 uygulamasının 100. gerçekleştirildi

Huzur 64 projesi kapsamında 100’ncüsü gerçekleştirilen uygulamalar öncesi Uşak Polis evi Has Bahçe’de Uşak Valisi Salim Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, birim amirleri ve uygulamada görev alacak emniyet mensupları pasta keserek projenin 100’ncüsünü kutladılar.

Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, “birlikte güçlüyüz” sloganı ile yola çıktıklarını ve huzur 64 projesinin 3’ncü yılında büyük bir başarı elde ettiklerini ayrıca kentteki asayişin daha iyi bir hal alarak vatandaşlarla iç içe olduklarını bu sebeple de kentteki suç oranlarının büyük oranda azaldığına vurgu yaptı.

Huzur 64 uygulaması projesine başlarken amaçlarının Uşak ilini bir huzur kenti olarak bölgenin en güvenilir merkezi haline getirmek olduklarını kaydeden İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder; “ Bilindiği üzere Uşak İl Emniyet Müdürlüğü olarak genel güvenlik ve asayişin sağlanarak daha huzurlu ve mutlu bir Uşak için “ Birlikte Güçlüyüz” sloganından yola çıkarak ilimiz genelinde huzur 64 projesini başlattık ve haftanın seçilen bir gününde il merkezi ve ilçelerimizde aynı anda başlatılıp bitirilen uygulamalarımızdan en son 100’ncüsünü gerçekleştirdik bu projede bizim amacımız halkımızın mal ve can güvenliğini en üst seviyede muhafaza etmek, önleyici kolluk hizmetlerine ağırlık verdik suç işlenmeden önce önüne geçmek ve bu kapsamda telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararları bertaraf etmek için sabit ve dar bölge şok uygulamalar ile kolluk kuvvetlerine şehirde suçla etkin mücadelede alan hakimiyeti sağladık. Ayrıca tüm çalışmalarımızda işin medya ayağına da önem vererek halkımızın ilgisini çekmek desteğini kazanmak ve bilgilendirmek amacıyla yerel ve ulusal basın mensubu arkadaşlarımızı uygulamalara davet ettik uygulamalarla ilgili görüntü almalarına olanak sağladık” dedi.

Ergüder, 3 yıl içerisinde yapılan 100 adet huzur 64 uygulamaları kapsamında toplamda 10 bin 256 personel, Bin 216 ekip ile 1067 değişik uygulama noktası ve 4 Bin 432 umuma açık işletmede yapılan kontroller sonucunda; 404 bin 331 şahsın sorgusu yapılmış haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınan 1.785 kişiden 633’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildiğni. Yine Uygulamalar kapsamında 396 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 26 adet uyuşturucu hap,2 bin 200 paket kaçak sigara, 30 adet ruhsatsız tabanca ve 393 adet fişek, 76 adet ruhsatsız av tüfeği ve 527 adet fişek, 69 adet kurusıkı gaz tabancası ile 317 adet fişek, 281 adet kesici ve delici alet, 213 adet kaçak cep telefonu, 29 şişe kaçak içkinin ele geçirildiğini bildirdi. Öte yandan 14 işyerine kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan 3 şahsa fuhuş için aracılık ve yer temin etmekten adli işlemlerin yapıldığını kaydetti.

Uşak Valisi Salim Demir, huzur 64 çalışmalarının çok güçlü bir ekiple icra edildiğini dile getirerek şunlara değindi; “ Bu güne kadar yapılan huzur 64 çalışmalarının geri dönüşleri hep olumlu olmuştur. Bundan sonrada vatandaşlarımızın teveccühleri ile beraber vatandaşlarımızın güvenlikle ilgili sorunlarının çözülmesini kapsayacak şekilde huzur 64 çalışmalarımız devam edecek. Bu kapsamda çok önemli sonuçlar alındı. Uşak’ımızın huzurunun artmasına ciddi anlamda katkı sağladı. Bu çalışmaların mutlaka yapılması gerekli bu çalışmalar olmadan güvenlik anlamındaki çözülmesi gereken sorunların çözülemeyeceğini düşünüyorum. Eğer bir güvenlik birimi polis teşkilatı alanda değilse alana hakim değilse vatandaşla birlikte değilse vatandaştan bilgi alamıyorsa vatandaşın derdini yerinde göremiyorsa o teşkilatın başarılı olmasındaki oran mutlaka düşecektir. Başarı oranı ile vatandaşla beraber olabilme onlarla iç içe olabilme doğru orantılı bir çalışma gerektirir. Bizde bugüne kadar huzur 64 çalışmaları başta olmak üzere il emniyet Müdürlüğümüzün yapmış olduğu güvenlik çalışmalarında vatandaşla beraber iş birliği halinde ve onların her türlü bilgilerini birebir alarak çalışmalarını yürütmesinden dolayı başarılı bir sonuç aldıklarını gördük ve çok mutlu olduk” dedi.

Vali Salim Demir ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder Huzur 64 çalışmalarını da yerinde inceleyerek uygulamada görevli polislerle sohbet ederek çalışmalarında başarılar dilediler. Ayrıca uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla da sohbet ederek uygulamalar hakkında kısa bilgiler verdiler.

Huzur 64 uygulamalarına hassas burunlu polis köpeği TORA ’da katıdı.