Uşak'ta iki koro iki şef konseri büyüledi

Anabilim Dalı Korosunun sahne aldığı "İki Koro İki Şef" konseri izleyenlerden tam not aldı.

Kültür Sanat faaliyetlerine hız kesmeden devam eden ve hemen her hafta farklı bir etkinliği Uşak halkıyla buluşturan Uşak Belediyesi, Sanat Akademisi bünyesinde bulunan Çocuk Sesler Korosunu ve Denizli'den gelen Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitim Anabilim Dalı Korosunu aynı sahnede buluşturdu. Geleceğin Koristleri ve deneyimli büyükleri izleyenleri mest etti.

Şefliğini Dr. Öğretim Üyesi Aykut Önder Sarıçiftçi'nin yaptığı Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitim Anabilim Dalı Korosunu ve Şefliğini Uşak Belediyesi Sanat Akademisi Eğitmeni Merve Nur Kale'nin yaptığı ekibe, piyanoda Sanat Akademisi Eğitmeni Erdem Küçükayvaz eşlik etti.

Koro şefi Sarıçiçek; ‘'Birçok şehirde ve ülkede koromuzla beraber sahne aldık. Önemli olan ülkemizde çok sesli koronun yayılması, böyle bir geleneğin oluşması. Uşak Sanat Akademisi Çocuk Korosu'nu kuruluşundan beri takip ediyorum, başarılı çalışmalar yapıyorlar ve ülkenin farklı kentlerinde, festivallerde konserler gerçekleştiriyorlar. Çocukların şarkı söylemesini çok önemsiyoruz. Koroda şarkı söyleyen çocuk kendini geliştirir. Kötülük düşünmez, milli manevi değerlerimizi öğrenir. Koroda edindiği disiplinle yaşantısına bir yön verebilir. Doğa ve hayvan sevgisini öğrenir. Milleti millet yapan değerleri öğrenir. Uşak Sanat Akademisi Çocuk Korosu şefleri sevgili Mervenur hocayla ve Erdem beyle birlikte çok güzel işler yapıyorlar. Başarılar diliyorum. Bu konserden çok keyif aldım, canlı olarak 2. dinleyişim. Harika pırıl pırıl gençlerimiz yetişiyor. Başkan Cahan'ı takdirle izliyorum, belediyelerin böyle hizmetlere öncülük etmesi ve kültürün kuşaktan kuşağa aktarılması açısından son derece önemli. Sanat Akademisi'ni gezdim, son derece modern bir akademi olmuş. Hocaları kaliteli, sonsuz şükranlarımı sunuyor, Sayın Başkana başarılar diliyorum'' şeklinde açıklamalarda bulundu.

Birbirinden güzel klasik ve Anadolu ezgilerinin seslendirildiği gecede konuşma yapan Başkan Cahan; ‘'Çok değerli eğitim görevlisi arkadaşlarımız 2 yıldır bu çocuklarımıza emek harcıyor. Merve hocamın çok ciddi bir emeği var. Disiplin var, tek ses var. Başta Merve hocama ve sizlere tüm ailelere teşekkür ederim. Bu çocukların hepsinin gözü parlıyor, hepsi pırıl pırıl. Bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız, inşallah onları güzel bir gelecek bekliyor. Bugün burada onların büyüğü Pamukkale Üniversitesi'nden öğrenci arkadaşlarımız var. Onlara da burada görmekten, ağırlamaktan dolayı çok memnunuz. Sanat Akademisi kuralı yaklaşık 3 yıl oldu. Akademimiz bünyesinde Sanat müziği, Halk müziği koroları, Mehteran takımımız, Enstrüman kurslarımız, çocuk koromuz, tiyatro kulübümüz var. Yani sanatın her alanında çocuklarımızı gençlerimizi yetiştiriyoruz. Sizler de bugün bizi şereflendirdiniz. Çocuklarımızı, bizleri mutu ettiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, teşekkür ederiz.'' Şeklinde konuştuktan sonra Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Aykut Önder Sarıçiftçi, Erdem Küçükayvaz, Çocuk Sesler Korosunun Şefi Merve Nur Kale'ye teşekkür plaketi ve çiçeklerini takdim etti.

Muhteşem gece, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.