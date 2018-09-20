Uşak'ta ilk kez seri tütün saran kaçak makina ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Uşak polisinin yasadışı tütün ve mamullerinin satışının engellenmesi, suçun faillerinin yakalanarak suçtan elde ettikleri gelirin terör organize suç örgütlerine aktarılmasının engellenmesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde farklı iki adreste yapılan aramada; 51.5 kg açıkta ve faturası ibraz edilemeyen sarmalık kıyılmış tütün, 217 paket içi tütün ile doldurulmuş satışa hazır makaron, 4 adet elle dolum yapan tütün sarma makinesi, 2 adet Uşak'ta ilk kez yakalanan seri dolum yapan tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına bir kişi hakkında tahkikat başlatıldı.