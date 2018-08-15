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15 Ağustos 2018 18:18

Uşak’ta iş kazası: 1 ölü

Uşak’ta tekstil fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Uşak’ta iş kazası: 1 ölü

15 Ağustos 2018 18:18


Edinilen bilgiye göre olay Uşak - Ankara karayolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında öğlenden sonra meydana geldi. Veli Dolu (28) isimli pres makinesinden sorumlu işçi makinenin üzerine çıkmaya çalıştığı esnada makine parçalarının kafasına çarpması sonucu yukarıdan beton zemine düştü. Dolu olay yerinde hayatını kaybederken Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından fabrikada inceleme başlatıldı.


Genç işçi Veli Dolu’nun cenazesi Uşak Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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