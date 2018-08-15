Uşak’ta iş kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre olay Uşak - Ankara karayolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında öğlenden sonra meydana geldi. Veli Dolu (28) isimli pres makinesinden sorumlu işçi makinenin üzerine çıkmaya çalıştığı esnada makine parçalarının kafasına çarpması sonucu yukarıdan beton zemine düştü. Dolu olay yerinde hayatını kaybederken Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından fabrikada inceleme başlatıldı.

Genç işçi Veli Dolu’nun cenazesi Uşak Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.