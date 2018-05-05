Uşak’ta kaçak sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “Kaçak ve Bandrolsüz Sigara” suçu ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. İkametlerde toplamda 5 bin 902 paket kaçak ve bandrolsüz olduğu tespit edilen sigara ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak E.K.(46), A.K.(50) ve S.D.(32) isimli şahıslara 5607 SKM (Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet) suçundan işlem yapılırken, şahıslar hakkında soruşturma devam ediyor.