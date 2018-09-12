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Uşak'ta kaçak tütün operasyonu

Uşak polisinin bir işyerine yaptığı operasyonda çok miktarta kaçak ve bandrolsüz tütün ile yan ürünleri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Uşak merkezde faaliyet gösteren bir işyerlerine narkotik dedektör köpeği Ultra'nın da katılımı ile baskın yapıldı. İş yerinde yapılan detaylı arama sonucunda; 265 kilogram kıyılmış tütün, 5 adet elektronik sigara, 100 paket içi tütün ile doldurulmuş makaron, 840 gram TAPDK bandrollü açılmış satışa hazır tütün ve 14.5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.


İşyeri sahibi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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