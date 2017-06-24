Uşak’ta kaçak tütün operasyonunda 150 bin TL ceza kesildi

Türkiye Geneli ile eş zamanlı olarak Uşak merkez ve 5 ilçede yasa dışı tütün mamulü ticaretinin önlenmesine ve suçun faillerinin yakalanarak suçtan elde ettikleri gelirin terör-organize suç örgütlerine aktarımının engellenmesine ve yasadışı ticarete konu ürünlere el konulmasına yönelik kontrol ve denetimler yapıldı.

32 ekip, 71 personelin katılımıyla yapılan operasyon kapsamında 32 işyeri kontrol edilirken; 806 kg kıyılmış tütün, 12 bin 840 paket içi tütün ile doldurulmuş makaron, 12 adet elektronik sigara, 86 adet tütün mamulü üretmekte kullanılan makine ele geçirildi. 7 işletmeye ruhsatsız faaliyette bulunmaktan, 9 işletmeye TAPDK belgesi bulundurmamaktan toplam 150 bin 385 TL idari para cezası uygulandı.