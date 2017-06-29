Uşak’ta Kadir Gecesi dünyaya gelen 15 bebek hatıra fotoğrafı çekildi

Uşak’ta hizmet veren Medical Park hastanesinde yaşanan ilginç olayda, Kadir Gecesi günü 15 bebek dünyaya geldi. Olayı ilginç kılan detay ise; Kadir Gecesi gibi kutsal bir günde, tek bir Kadın Doğum Uzmanı tarafından doğumların yaptırılması oldu.

Hastane yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Kadir Gecesi günü Medical Park Uşak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Takal tarafından 15 sağlıklı doğum gerçekleştirildi. Aynı gün gerçekleşen doğumlar sonrası anne ve bebeklerin sağlık durumlarının gayet iyi olduğu söylendi.

Doğumları gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Takal ise; meslek hayatının en yoğun günlerinden birini yaşadığını ifade ederken, böyle anlamlı bir günde dünyaya gözlerini açan 15 bebeğin anneleri ve babalarıyla sevincini paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Aynı gün doğum yapan anneler ve bebekleri çifte bayram coşkusu yaşarken, hastaneden taburcu olurlarken toplu şekilde fotoğraf çekildi.