Uşak’ta kesin olmayan sonuçlar belli oldu

Tüm yurtta olduğu gibi Uşak’ta da oy kullanma işlemi sabah 08:00 de başlayıp 17:00 sona erdi. Uşak’ta 895 sandıkta yapılan oy kullanma işlemlerinin ardından yapılan sayımlar sonucunda resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçinde Recep Tayyip Erdoğan %51,48 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Muharrem İnce %35, Meral Akşener % 11,08, Selahattin Demirtaş %1,29, Temel Karamollaoğlu %0,92, Doğu Perinçek %0,24 oranında kalan oyları paylaştı.

Milletvekilliği seçimlerinde ise Cumhur İttifakı %53,84 - Millet İttifakı ise 42,92 oranında oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre partilerin oy dağılım ise şu şekilde gerçekleşti. Ak Parti % 42,56 - CHP %28,36 - İYİ Parti %12,91 - MHP %10,43 - HDP %2,65 - SP %1,39 - Vatan Partisi %0,30 - HÜDAPAR % 0,25

Milletvekilliği seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti 2, CHP 1 milletvekilini meclise gönderme hakkını kazanmış durumda.