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25 Haziran 2018 00:11

Uşak’ta kesin olmayan sonuçlar belli oldu

Uşak’ta 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili seçimlerinde ise Cumhur İttifakı önde tamamladı.

Uşak’ta kesin olmayan sonuçlar belli oldu

25 Haziran 2018 00:11


Tüm yurtta olduğu gibi Uşak’ta da oy kullanma işlemi sabah 08:00 de başlayıp 17:00 sona erdi. Uşak’ta 895 sandıkta yapılan oy kullanma işlemlerinin ardından yapılan sayımlar sonucunda resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçinde Recep Tayyip Erdoğan %51,48 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Muharrem İnce %35, Meral Akşener % 11,08, Selahattin Demirtaş %1,29, Temel Karamollaoğlu %0,92, Doğu Perinçek %0,24 oranında kalan oyları paylaştı.


Milletvekilliği seçimlerinde ise Cumhur İttifakı %53,84 - Millet İttifakı ise 42,92 oranında oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre partilerin oy dağılım ise şu şekilde gerçekleşti. Ak Parti % 42,56 - CHP %28,36 - İYİ Parti %12,91 - MHP %10,43 - HDP %2,65 - SP %1,39 - Vatan Partisi %0,30 - HÜDAPAR % 0,25


Milletvekilliği seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti 2, CHP 1 milletvekilini meclise gönderme hakkını kazanmış durumda.




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