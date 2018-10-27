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Uşak'ta kıraathanede kumarcılara baskın

Uşak polisi kent merkezinde bir kahvehanede kumar oynayanlara suçüstü baskın yaptı.


Uşak merkez Fevzi Çakmak Mahallesinde bir kıraathaneye, gelen ihbar üzerine polis baskın yaptı. İşyerinde yapılan kontroller sonucunda; 4 şahsın “yanık” diye tabir edilen kumar oyunu oynadığı tespit edildi. Masa üzerinde bulunan 260 TL para, iskambil kağıdı ve yazboz kağıdını muhafaza altına alan polis, kumar oynadığı tespit edilen toplam 4 şahsa Kabahatler Kanunu idari para cezası uyguladı.


İşyeri sahibine ise; “kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak” tan adli işlem başlatıldı.

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