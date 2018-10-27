Uşak'ta kıraathanede kumarcılara baskın

Uşak merkez Fevzi Çakmak Mahallesinde bir kıraathaneye, gelen ihbar üzerine polis baskın yaptı. İşyerinde yapılan kontroller sonucunda; 4 şahsın “yanık” diye tabir edilen kumar oyunu oynadığı tespit edildi. Masa üzerinde bulunan 260 TL para, iskambil kağıdı ve yazboz kağıdını muhafaza altına alan polis, kumar oynadığı tespit edilen toplam 4 şahsa Kabahatler Kanunu idari para cezası uyguladı.

İşyeri sahibine ise; “kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak” tan adli işlem başlatıldı.