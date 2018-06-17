Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Gediz yolu Kavşağı’nda meydana geldi. Uşak’tan İzmir yönüne seyir halinde olan Erhan Cengiz idaresindeki 10 ZH 099 plakalı süt tankeri frenleri tutmayınca, birçok kazanın yaşandığı UOSB- Gediz Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 6 otomobile çarparak durabildi. Kaza sonrası kavşak savaş alanına dönerken, çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazada yaralanan kişiler, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Uşak-İzmir Karayolu trafiğe kısa süreliğine kapalı kaldı. Jandarma ve polis ekiplerinin çalışmasıyla Uşak-İzmir karayolu tekrar trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.