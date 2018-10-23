Uşak'ta kültür dokuyan eller sertifikalarını aldı

Sertifikaları ise, kadının toplumda baş tacı ve birleştirici bir unsur olduğunu dile getiren Başkan Cahan bizzat verdi.

Kadını ve kadın emeğini başının üstünde taşıyan ve verdiği değeri her zaman gösteren Uşak Belediyesi, açmış olduğu Uşak Halısı Dokuma Kursu'nda pek çok kadına istihdam kapılarını araladı. Daimi personellerin yanı sıra kurslarla Uşak Halılarını yaşatan ve kadınlara iş olanağı sağlayan Uşak Belediyesi, bugün 24 kadına daha bilgi ve tecrübe kazandırdı. Uşaklı kadınlar, doğadaki bitkilerden ve hayvansal minerallerden elde edilen kök boyadan renklerini alan iplikleri, ilmek ilmek dokuyarak halıları aslına uygun olarak motifleriyle buluşturdu.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, sertifika töreninde kursiyerlerle bir araya geldi. El dokuması Uşak halılarını tezgahtan ayıran ve aylar süren çalışmanın bittiği müjdesi ise kadınlarla birlikte verildi. Halıları tezgahtan ayırmak için ipler kesildi, kursiyerlerin ilk eserleri ortaya çıktı.

Tarihi ve kültür önemi son derece yüksek olan, şehre gelen misafirlerin de ilgi odağına dönüşen Uşak Halısı, Başkan Cahan'ın girişimleriyle tüm dünyada kendini göstermeye başladı. Uşak'ın milli değerlerinden biri olan halı dokuma sanatını yaşatan Uşak Belediyesi bünyesindeki Dokur Evi'nde aylardır eğitim gören kursiyerlere sertifikaları teslim edildi.

“Bugün belediyemizle gerçekleştirmiş olduğumuz atalarımızdan bize yadigâr, bundan sonraki nesillere de devam ettirecek olduğumuz Uşak Halı'mızın eğitimlerini tamamlamış bulunuyorsunuz. Bundan sonraki süreçte sizden sonra devam etmekte olan arkadaşlarımız da var. Biz buradan devam edeceğiz, özellikle ecdadımızdan gelen mirasları yaşatmak, yeniden hayata geçirmek ve bunun üzerinden de ailelere ve toplumumuza ekonomik katkı sağlamak için çalışıyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, biraz geleneksel el sanatları dediğimiz bölümde eğitim anlamında sıkıntılar var. Ancak bunların kıymeti kayboldukça anlaşılıyor gibi bir görüntü var. Biz bunları kaybetmeden kıymetiyle birlikte toplumumuza aktarmak için çalışıyoruz. Bakanlığımız olarak, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'mız da Yüzyıllık Eylem Planı Programı içerisinde bahsettiğimiz Geleneksel El Sanatları, verilecek eğitimler bir hedef olarak bize verildi. Biz de sağ olsun Sayın Başkan'ımız sayesinde hayata geçirdik. Biz de kurum olarak en azından bundan sonraki süreçte ihtiyacımız olacak iş veya iş kurma anlamında ihtiyaçlarınıza karşılık vereceğiz inşallah. İnşallah bu eğitim sizin için devletimiz milletimiz, Uşak'ımız için hayırlı olur diyorum. Bu eğitime katılan hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar kurumum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.” diyerek sözlerine son verdi.

Sertifikaları bizzat sahiplerine teslim eden Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak Halısı'nı emek emek dokuyan Uşaklı kadınlara teşekkür etti. Başkan Cahan, “Ecdadımız içinde aşkla, sevgiyle, muhabbeti Uşak Halısı'yla buluşturmuş, 15. 16. ve 17. yy Avrupa Sarayları, Amerika'ya yayılmıştır. Bunun yanı sıra Osmanlı Sarayları'nın tamamını Uşak Halısı doldurmuştur. Bu yıl en seçkin müzelerde 15. ve 16. yy eserleri olarak hep Uşak Halısı mevcuttur. Biz de istedik ki Belediye olarak bu ecdadımızın emanetine sahip çıkalım. Onları aynı değerde yeniden imal edelim. Özellikle bayan kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. El emeği göz nuruyla işleyen dokur evimiz, orada çalışan personelimiz, kursiyerlerimiz var. Uşak Halısı 15. yy nasıl dokunuyorsa, şimdi de hakiki kök boya, yün iplik ve Uşak deseniyle sizler dokuyorsunuz, dokutuyoruz. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Böylelikle ecdadımızın emanetini aynen yerine getiriyoruz, sahip çıkıyoruz. Bu çitayı inşallah daha da yükseklere çıkaracağız. Özellikle hem belediye hem kentler olarak bir markayı oluşturmak, bir markayı önce Türkiye'de, sonra Avrupa'da sonra tüm dünyada bilinir hale getirmek o kadar oldukça zor. Şimdi Uşak Halısı'nı tüm dünya biliyor, tanıyor” diyerek ‘Mutlu kadın, mutlu aile, mutlu Uşak' sloganına dikkat çekti. Bu kursların gerçekleşmesinde katkılarından dolayı Uşak Halk Eğitim Müdürlüğüne, Uşak İşkur Müdürlüğü'ne ve tüm emekçi kadınlara teşekkür etti.