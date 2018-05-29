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29 Mayıs 2018 15:46

Uşak’ta kumar operasyonu

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan kumar operasyonlarında kapsamında Uşak’ta 3 işyeri ve 12 şahsa cezai işlem uygulandı.

Uşak’ta kumar operasyonu

29 Mayıs 2018 15:46


Edinilen bilgiye göre, eş zamanlı olarak Türkiye geneli yapılan kumar tombala uygulamasında Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 3 işyerinde kumar oynandığını tespit etti. Oyun masalarında bulunan, 103 adet pul, 116 adet iskambil kağıdı, 84 adet oyun kartı, 13 adet okey taşı ve oyunda kullanılan 600 TL muhafaza altına alındı.


İşyeri işletmecilerine her 3 olayla ilgili “Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkân Sağlamaktan” gerekli adli işlemler başlatılırken, ayrıca kumar oynayan toplam 12 şahsa kişi başı 259 TL idari para cezası kesildi.




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