Uşak’ta Kurban Bayramı ve tatilinde alınan tedbirler

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Toplumlunuzun ortak sevinç değerlerinden olan Kurban Bayramı’nı vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde geçirmelerini, hür türlü ihtiyaçlarını sıkıntısız karşılayabilmelerini sağlamak ve milli birlik ve beraberliği zedeleyecek her türlü eylemi men etmek amacıyla Uşak Emniyet Müdürlüğü olarak ek trafik ve asayiş tedbirlerimiz planlanmıştır.” Denildi.

Tedbirler dahilinde, vatandaşların ikametlerinden ayrılacak olmaları ve işyerlerinin uzun süre kapalı olacağından, evden ve işyerinden hırsızlık olaylarının artabileceği değerlendirilerek hızsızlık şüphelilerine karşı sık sık uygulamalar yapılacak. Alışveriş merkezleri, pazar yerleri, çarşılar, piknik alanları, park ve bahçeler gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde; kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı yaya ve motorize ekip sayısı artırılacak. İstirahat ve eğlence yerlerinde meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi, vatandaşlarımızın huzur ve sükûnunu bozucu davranışların men edilebilmesi amacıyla denetimler artırılacak. Kurbanlık hayvan satışlarının yapıldığı yerlerde, özellikle geceleri hayvan hırsızlıklarına yönelik tedbirler alınacak. Kurban bayramı öncesi ve süresince Şehitlik ve mezarlıkların yoğun olarak ziyaret edileceğinden gerekli güvenlik önlemleri alınacak. Gar ve terminaller ile şehir içi toplu taşıma araçları ve duraklarında yolcu kapasitesi artacağından, devriye ekipleri takviye edilecek. İl merkezinden geçen karayolunda yoğunluk olacağından, yol güzergâhları ve kavşaklarda ekipler görevlendirilerek, vatandaşların can ve mal kayıplarını en aza indirmek, rahat ve kazasız yolculuk yapabilmeleri için sabit ve seyir halinde radarla hız kontrolü, emniyet kemeri, hatalı sollama, fazla yolcu ve uzun mesafeli yolculuk yapan otobüslerde yedek sürücünün bulunup bulunmadığı konularında denetimlere ağırlık verilecek.

Yetkililer bayram tatili süresince vatandaşların şüphelendikleri herhangi bir durum ile karşılaşmaları halinde “155 Polis İmdat” hattına ve trafikle ilgili ihbarları Whatsapp (0 505 318 64 32) İhbar hattına bildirmeleri önemli derecede katkı sağlayacağını belirtti.