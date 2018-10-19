Uşak'ta lavanta yetiştiriciliği için ilk adımlar atıldı

Uşak'ta alternatif endüstiriyel tarım ürünleri kapsamında, tarımsal ürün getirisinin yanında kokusu ve görsel güzelliğiyle turizm destinasyonu alanları oluşturulması amacıyla uygulanmaya başlanılan ‘Lavanta Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında çiftçilere lavanta fidesi dağıtım töreni yapıldı.

Törene, Uşak Vali Salim Demir'in yanı sıra, Vali yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ömer Kalaylı, bazı protokol üyeleri ve çiftçi vatandaşlar katıldı.

Fidan dağıtımı öncesinde bir konuşma yapan Vali Salim Demir, “İlimiz için önümüzdeki süreçte çok farklı katma değerler olacağına inandığımız tıbbi ve ıtri bitkilerin bir çeşidi olan lavanta ekim projesi vatandaşlarımız için de ilimiz içinde hayırlı ve güzel sonuçlar doğuracaktır. İl Genel Meclisi üyelerimiz ve İl Özel İdare yetkilileri, çok uzun yıllar görev yaptığım ve o dönemde köylerimizde lavanta ekilmesini sağladığımız Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde incelemelerde bulunmuştu. Bu incelemeler sonucunda İlimizde de lavanta yetiştiriciliğinin başlaması ve geliştirilmesi yönünde alınan karar neticesinde bu projeyi hayata geçiriyoruz. Lavanta yetiştiriciliğinin birkaç boyutu var. Lavanta yetiştiriciliği, tarımsal dönüşümün yanında tarımla turizmi birleştirdiğimiz bir hamle olarak gözüküyor. İlimizin tanıtımı ve turizmin geliştirilmesi için çok önemli hamleler gerçekleştirdiğimiz bu dönemde Uşak ilimizde gelecek olan turistler aynı Keçiborlu Kuyucak Köyünde olduğu gibi akın akın gelip lavanta bahçelerini ziyaret edeceklerdir. Lavanta bahçelerinin o mor güzelliği ve güzel kokusu ile bir turizm faktörü olmasının yanında çiftçilerin elde edeceği yüksek kazançla da ilimiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Turistlere çok orijinal bir destinasyon oluşturması açısından bu projenin uygulanma alanı olarak tarihi Blaundus Antik Kentinin yer aldığı Sülümenli köyü ve İnay köylerini seçtik. Dekar başına önceki ürünlere göre çok ciddi bir gelir artışı yaşanacağı için lavanta üretimi her geçen gün yaygınlaşacaktır. Çevre dostu olan bu tür tıbbi ve Itri bitkiler bunun yanında bir sulama istememesi, kuru yamaçlarda bile yetiştirilebilmesi açısından da ayrı bir avantaja sahiptir. Birçok avantajı olan lavanta yetiştiriciliğin bundan sonraki yıllarda yaygınlaşarak devam etmesi dileğiyle, projede emeği geçen İl Genel Meclisi başkan ve üyeleri ile İl Özel İdaresi ve ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyor, çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir kazanç kapısı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum.” dedi.