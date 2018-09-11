Uşak'ta Matematik Öğretmenleri “Mesleki Gelişim Çalıştayı” başladı

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yapılan "Ortaokul Matematik Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim Çalıştayı" açılışı Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Açılışa Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Nacar, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ömer Karahan ile Prof. Dr. Adem Duru, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Osman Birgin, öğretmenler ve akademisyenler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Servet Karahan, Uşak'ta eğitimin kalitesini ve seviyesini daha da yukarılara taşımak için Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile çalıştay gerçekleştirdiklerini söyleyerek bu çalıştayın bundan sonraki yıllarda da farklı branşlarda yapılacağını belirtti. Bu yılki çalıştayın Matematik branşında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karahan “Çalıştayımızın uzun soluklu olmasını istiyoruz. Gelecek yıllarda Fizik, Türkçe gibi eğitimin farklı branşlarında çalıştaylar olacak. Eğitimde başarıda üç faktör vardır. Bu faktörlerden birincisi öğretmen kalitesi, ikincisi öğrenci kalitesi ve üçüncüsü ise tesis kalitesi. Dünya hızlı bir değişim ve gelişim içinde. Çağın bilgi ve beceri seviyesini her alanda yakalamak gerekiyor. Öğretmenlerimizin de bu seviyeyi yakalamaları gerekiyor. Değerli Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Savaş, Matematikçi. Uşak'ta eğitimin gelişmesini arzulayan bir Rektörümüz, Eğitim Fakültemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz var. Hep beraber eğitim kalitesini arttırma sorumluluğunu taşıyoruz. Bu işbirliğinin uzun soluklu olmasını temenni ediyor, destek olan ve katılan herkese teşekkür ediyorum.”dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ise başta Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş olmak üzere ve katılımcı öğretmenlere teşekkür ederek çalıştayın verimli ve başarılı geçmesini temenni etti.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş konuşmasında 2018-2019 eğitim öğretim yılının öğrencilere, ailelere ve öğretmenlere hayırlı olmasını dileyerek Matematik eğitiminin neden önemli olduğunu anlattı. Dünyada söz sahibi olan güçlü bir ülke olmak istediğimizi belirten Prof. Dr. Savaş, bunu öğretmenlerin sağlayacağına dikkat çekti. ‘Bir devleti, bir milleti yıkmak için, ağır silahlar kullanmanıza gerek yok, eğitimini çökertmeniz yeter” sözünü hatırlatan Prof. Dr. Savaş konuşmasında şunları aktardı: “Çocuklarımız gelecekte bu ülkenin söz sahibi insanları olabilirler. Bu yüzden öğretmenler olarak bir derdimizin, bir hedefimizin olması gerekiyor. Çocuklarımıza yeni ufuklar kazandırmamız, yeni hedefler göstermemiz lazım. Matematik ile ilgili genel bir algı ve korku var. Matematik dersi denince öğrencilerin ayakları geri gidiyor. İnsanlar matematiğin öğretilmediğini veya öğrenemediklerini söylüyorlar. Bu algıyı değiştirmek öğretmenlerin elindedir. İlköğretim ve ortaokulda matematiği sevdirirsek çocuklarımız matematikten korkmayacaktır. Matematiğin hayatın her katmanında, doğanın her yerinde olduğunu anlatmamız ve göstermemiz gerekiyor. Hep söylüyorum hayatta ‘3 M' çok önemlidir. Matematik, müzik ve mimarlık. Kısacası sevgili öğretmenler Matematik öğretimi çok ama çok önemlidir. Değişen dünyaya ayak uydurmazsak, kendimizi değiştirmez ve yenilemezsek hep gelişmekte olan ülkeler kategorisinde kalırız. Bu yüzden eğitim-öğretimde yeni yaklaşımları takip etmeli ve çocuklarımıza etkinliklerle birlikte matematiği sevdirmeliyiz. Ezberci eğitim ile hiçbir yere varılamaz. Ayrıca çocuklarımıza dersleri sevdirirken bir yandan da ahlakı da öğretmemiz gerekmektedir. Bu denge önemlidir.”

Prof. Dr. Ekrem Savaş açılış konuşmasının ardından “Matematiğin Tarihsel gelişimi” adlı bir sunum gerçekleştirdi.

Çalıştayın ilk günü, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Türnüklü ve Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Duru ‘Matematik Öğretiminde Problem Çözme ve Kurma Teknikleri' başlıklı eğitimlerini gerçekleştirerek öğretmenlerin sorularını cevapladı.

Ortaokul Matematik Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Gelişim Çalıştayının ikinci gününde, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, Uşak Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Veysel Akçakın ve Prof. Dr. Osman Birgin tarafından ‘Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminde GEOGEBRA Kullanımı' eğitimi, üçüncü günü ise Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ersen Yazıcı ve Dr. Öğretim Üyesi Taner Arabacıoğlu tarafından ‘Matematik Öğretiminde FeTeMM (STEM) Kullanımı' hakkında eğitim verilecektir.