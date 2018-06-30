Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 20:25

Uşak’ta minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Uşak’ta meydana gelen kazada minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Uşak’ta minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

30 Haziran 2018 20:25


Edinilen bilgiye göre kaza, akşamüzerine doğru Banaz ilçesine bağlı Ahat köyünde meydana geldi. Mehmet D. (53) idaresindeki 64 Y 2079 plakalı minibüs Ahat Köyü’nden Banaz istikametine seyir halinde iken köy çıkışında yolun karşısına kontrolsüz bir şekilde geçmeye çalıştığı iddia edilen Hüseyin Şafak (4) isimli çocuk minibüsün altında kaldı. 4 yaşındaki Hüseyin ağır yaralı olarak Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minik Hüseyin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Minibüs sürücüsü Mehmet D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Açık
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç