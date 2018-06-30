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30 Haziran 2018 15:29

Uşak’ta “Narko-Rehber” semineri

Uşak’ta İl Sağlık Müdürlüğünde memur olarak çalışan görevlilere, emniyet yetkilileri tarafından Narko-Rehber semineri verilerek uyuşturucu ile mücadeleye etkin katılım sağlanması planlandı.

Uşak’ta “Narko-Rehber” semineri

30 Haziran 2018 15:29


İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu İle Mücadele Uygulama Politikasıyla ilgili genelgesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, uyuşturucu maddelerin kullanımı, türleri, madde bağımlılığı ile bağımlılıkta karşılaşılan sorunlar, bağımlıların kişisel, sosyal ve psikolojik durumları, uyuşturucunun vücuttaki etkileri, kullanılan malzemelerin fark edilmesi gibi konularda toplumun farkındalığını arttırmak amacıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı ilgili birimlerinin katkıları ile yapılan çalışmalar devam ediyor.


Sözü geçen genelgede, toplumun uyuşturucu ile mücadele kapsamında her kesiminden insanlara ulaşılarak ve toplumun her kesimine hizmet sunan kişilerin uyuşturucu ile mücadeleye etkin katılımını sağlamak amacıyla eğitimler verilerek bilgilendirilmesi amaçlandı.


İl Sağlık Müdürlüğünde memur olarak çalışan toplam 64 kişiye seminer verilirken, söz konusu seminerler kamu, kurum ve kuruluş ile sivil toplum örgütlerinin taleplerine göre de önümüzdeki günlerde devam edecek.




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