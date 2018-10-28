Uşak'ta narko-rehber seminerleri

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli, toplumda bağımlılığa neden olan maddelerden uzak tutmak, toplumsal bilinci arttırmak için her türlü kamu, kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütü mensuplarına veya ailelerine seminer vermeye başladı.

Bu kapsamda; Turhan Akçay İlkokulu okul personeline, Malkoçoğlu Ortaöğretim Okulu öğrenci velilerine, Uşak Ağaoğlu Lisesi öğrenci velilerine, Uşak Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenci velilerine olmak üzere seminer verildi.

Söz konusu seminerler kamu, kurum ve kuruluş ile sivil toplum örgütlerinin taleplerine göre de önümüzdeki günlerde devam edecek.