Uşak'ta narkotik operasyonu: 13 gözaltı

Uşak polisi “Uyuşturucu-Uyarıcı Maddeler”i pazarlamaya çalışan 9'u yabancı uyruklu toplam 13 kişiyi gözaltına aldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, başta gençler olmak üzere bütün vatandaşların bağımlılık yaptıran uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin zararlı etkilerinden korumak ve bu suçu işleyen şahısları yakalamak amacıyla her türlü ihbar titizlikle takip edildiği kaydedildi.

Kapsamda yapılan çeşitli operasyonlarda 16.4 gram esrar, 9.2 gram afyon sakızı, 7.9 gram metamfetamin, 7.35 gram eroin, 5.15 gram reçine esrar, 1 adet tartım için kullanılan terazi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 5'i Afgan, 4'ü İran uyruklu olmak üzere toplam 13 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.