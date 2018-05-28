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28 Mayıs 2018 18:23

Uşak’ta ’Naylon poşet kullanımına dur de doğaya can ver’ projesi

Uşak Üniversitesi İletişi Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri Selma Evci ve Baver Uzun sosyal sorumluluk projeleri dersi kapsamında kağıt poşet kullanımını teşvik etmek amacıyla ’Naylon poşet kullanımına dur de doğaya can ver’ adlı projeyi gerçekleştirdi.

Uşak’ta ’Naylon poşet kullanımına dur de doğaya can ver’ projesi

28 Mayıs 2018 18:23


Öğrenciler proje kapsamında mesire alanı ve park yerlerindeki ağaçları kağıt poşetlikler yerleştirdi. Kuruyemiş artıklarının yerlere atılması yerine bu kağıt poşetlere konulmasını isteyen öğrenciler şehre ziyaret için gelen ziyaretçileree daha iyi bir izlenim bırakmayı da amaçladıklarını söylediler. Öğrenciler konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi; "Projenin amacı daha temiz bir çevre edinmek ve naylon poşet yerine doğada çözülebilir kâğıt madde kullanmaktır. Bunun ile birlikte naylon poşet kullanımı ile ilgili çıkacak olan yeni yasaya öncülük etmektir. Projenin hedefi bireylerin doğaya karşı daha duyarlı ve bilinçli bir şekilde davranmasını sağlamak ve çevreyi daha yaşanabilir kılmaktır. Projenin gerekçesi daha önce böyle bir projenin hayata geçmemiş olmasıdır. Aynı zamanda diğer illere de örnek olmaktır.


Projeye Uşak’ta yaşayan herkesin daha güzel bir Uşak için katkıda bulunmalarını istiyoruz."




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