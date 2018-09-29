Uşak'ta orman yangını

Uşak'ın Banaz ilçesinde bağlı Dümenler köyünde orman yangını çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangını söndürmek için ekipler karadan ve havadan çalışma başlattı.

Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle Karacaçam ormanları ile kaplı alanda yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarı ile bölgeye gelen ekipler yangına karadan ve havadan müdahale etti. İlk etapta 3 helikopter ve 15 arazözün yanı sıra söndürme ekiplerinin müdahale ettiği yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyor.