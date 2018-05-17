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17 Mayıs 2018 15:57

Uşak’ta ormanlar çam kese böceği istilasına uğradı

Uşak-Güney yolu üzerinde bulunan çamlık alanlarda bu yıl çam ormanları çam kese böceği istilasına uğradı.

Uşak’ta ormanlar çam kese böceği istilasına uğradı

17 Mayıs 2018 15:57


Neredeyse yaprak kalmayan çam ağaçları yaşanan tırtıl istilası nedeniyle kurumaya yüz tuttu. Bakanlık tarafından kimyasal mücadele yasaklandığı için biyolojik mücadelenin devam ettiğini belirten yetkililer Haziran ayı itibariyle tırtıl mücadelesinin tamamlanıp çam ormanların yeniden yeşilleneceğini belirttiler.


Bu yıl daha baskın çıkan çam köse böcekleri nedeniyle Güney-Uşak karayolu üzerindeki yemyeşil kızılçam ormanları karardı. Sanki yangın çıkmışçasına kararan çamlık alanlarda terminatör adı verilen böceklerle biyolojik mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, “Genel Müdürlük tarafından kimyasal mücadele uygun bulunmadığı için mücadelemizi biyolojik olarak yapıyoruz. Terminatör böceklerin yanında, ormana tıtılları yiyen kuşların barınması için yuvalar da astık. Haziran ayı itibariyle çam kese böceklerinin zarar verdiği çamların yeniden yeşillenmesini bekliyoruz” diye konuştular.




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