Uşak’ta otodan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu.

Uşak polisi vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlanmak, kentte gerçekleşen hırsızlık olaylarının önlenmesi ve işlenmiş suçların faillerinin tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda geçen hafta içinde Kemal öz mahallesinde gerçekleşen otodan hırsızlık olayı ile ilgili olarak; ekipler tarafından yapılan çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahıslardan 2’si, çalıntı malzemeler olan; 1 adet oto aküsü, 4 adet oto hoparlörü ve 1 adet pandizot ile birlikte yakalandı.

Çalıntı malzemeler sahibine teslim edilirken, şüpheli 2 şahıs çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.