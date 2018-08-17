Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 20:10

Uşak’ta otomobil bisiklete çarptı: 3 yaralı

Uşak’ta meydana gelen kazada otomobilin bisiklete çarpması sonucu bisiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı.

Uşak’ta otomobil bisiklete çarptı: 3 yaralı

17 Ağustos 2018 20:10


Kaza; Uşak - Ulubey yolunun 6. Kilometresinde öğlenden sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayvaz Ç.’nin kullanadığı 64 HF 193 plakalı otomobil Uşak yönüne gelirken aynı istikamette ilerleyen bisikletli Fevzi İris (63)’e çarptı. Çarpmanın etkisi ile arabanın ön çamına sert bir şekilde çarpan bisiklet sürücüsü Fevzi İris ağır yaralandı. İris, ambulansla Uşak Tıp Fakültesi ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi alına alındı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Ç. ve Gülistan A.’da kırılan cam parçalarından dolayı hafif şekilde yaralandılar. Bisiklet sürücüsü Fevzi İris’in hayati tehlikesinin sürüdüğü bildirildi.


Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken otomobil sürücüsü Ayvaz Ç. gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç