Uşak’ta otomobil bisiklete çarptı: 3 yaralı

Kaza; Uşak - Ulubey yolunun 6. Kilometresinde öğlenden sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayvaz Ç.’nin kullanadığı 64 HF 193 plakalı otomobil Uşak yönüne gelirken aynı istikamette ilerleyen bisikletli Fevzi İris (63)’e çarptı. Çarpmanın etkisi ile arabanın ön çamına sert bir şekilde çarpan bisiklet sürücüsü Fevzi İris ağır yaralandı. İris, ambulansla Uşak Tıp Fakültesi ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi alına alındı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Ç. ve Gülistan A.’da kırılan cam parçalarından dolayı hafif şekilde yaralandılar. Bisiklet sürücüsü Fevzi İris’in hayati tehlikesinin sürüdüğü bildirildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken otomobil sürücüsü Ayvaz Ç. gözaltına alındı.