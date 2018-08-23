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23 Ağustos 2018 13:01

Uşak’ta otomobil gölete uçtu, 4 kişi boğularak hayatını kaybetti (2)

Uşak’ın Banaz ilçesinde bir otomobilin gölete uçması sonucu 4 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Uşak’ta otomobil gölete uçtu, 4 kişi boğularak hayatını kaybetti (2)

23 Ağustos 2018 13:01


Kaza, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızacasöğüt beldesinde bulunan sulama göletinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, engelli sürücü Ramazan Yanar (56) idaresindeki 06 GMC 60 plakalı otomobille piknik için yola çıkan aile Kızılcasöğüt göletine geldi. Burada kendilerine uygun yer arayan aile dik bir yokuşu çıkarken araç geri geri kaydı. Yoldan çıkan otomobil yaklaşık 50 metre uçurumdan sürüklenerek gölete uçtu. Olayı gören vatandaşalar yardıma koşarken, göl sularına gömülen araca halat bağlayıp kenara çekmeyi başardılar. Olay yerine çok sayıda 112 ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen otomobilden 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Meydana gelen elim olayda sürücü Ramazan Yanar, ablası Ummahan Karacan (61), annesi Nazmiye Yanar (80), yengesi Gönül Yanar (48) hayatını kaybetti.


Cenazeler Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Uşak Garnizon Komutanı Albay Yalçın Baysal incelemelerde bulunarak aile yakınlarını teselli etti.




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