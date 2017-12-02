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02 Aralık 2017 10:41

Uşak’ta oyun makinelarına sıkı denetim

Uşak polisi, okul çevresinde olan işletmelerde yaptığı denetimlerde bir oyun makinesine ve aparatlarına el koydu.

Uşak’ta oyun makinelarına sıkı denetim

02 Aralık 2017 10:41


Uşak İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okul çevrelerinde bulunan oyun makineleri ile ilgili olarak yapılan denetimde bir marketin önünde, 1 TL ile çalışan oyun makinesi olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla el konulan oyun makinesi içerisinde yapılan incelemede; 1 adet siyah renkli cep telefonu, 1 adet cep telefonu kulaklığı, 3 adet stres çarkı, 1 adet kol saati, 1 adet beşparmak şeklinde oyuncak, 1 adet el feneri, 8 adet oyuncak görünümlü çakmak, 10 adet değişik modellerde anahtarlık, 24 adet adi küçük anahtarlık ve tamamı madeni 1 TL olan toplam 641 TL olduğu tespit edildi ve tamamına el konuldu.


Konuyla ilgili H.A. hakkında “1072 Sayılı Rulet Tilt Langırt vb. Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun” kapsamında işlem yapıldı.




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