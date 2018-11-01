Uşak'ta resmi aracın çarptığı yaşlı adam öldü

Uşak'ta meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı vatandaşa aşırı süratli olduğu belirtilen resmi araç çarptı. Kazada metrelerce havaya uçan yaşlı vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza D300 karayolu üzeri Uşak Dörtyol mevki üstgeçit önünde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü'ne ait Remzi B. ‘nin kullandığı 16 SRN 15 plakalı İzmir yönünden gelen ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan 86 yaşındaki Halil Çalışkan'a çarptı. İddiaya göre aşırı hızlı olduğu öğrenilen aracın çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçarak yere düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cansız bedeni Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Remzi B. polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza sonrası Uşak İl Tarım Ve Orman Müdürü Erkan Kahraman olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Kaza nedeniyle D300 İzmir - Ankara yönüne doğru trafik sıkışırken, kaza mahalline 50 metre uzakta bulunan Mehmet Bozkuş köprülü kavşağı üzerinde de 3 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.