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Uşak'ta sahte para operasyonu

Uşak polisi piyasada küçük alışveriş yapıp karşılığında sahte para veren şebekeyi çökertti.


Uşak merkezde yaşanan olayda ellerindeki sahte paralarla küçük alışverişler yapan ve para üstünü alarak esnafı mağdur eden şebeke Uşak polisine takıldı. Bir esnafın durumdan şüphelenip ihbar etmesi sonucu harekete geçen polis şüphelileri takibe aldı. Fırın, börekçi, dürümcü gibi iş yerlerinden düşük meblağlı alışveriş yaparak karşılığında sahte 100 TL banknot veren S. T., Y.H. ve K. A. (2 bayan 1 erkek) isimli şahıslar yapılan takip sonucu yakalandı. Şüpheli şahısların sahte para ile alışveriş yapmaları bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.


Şahısların yapılan üst aramalarında 19 adet 100 TL, 1 adet 200 TL olmak üzere toplamda 2 bin 200 TL değerinde sahte banknotlar ele geçirildi. Şüphelilerden S.T. ile Y.H. (1 kadın 1 erkek) isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. K. A isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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