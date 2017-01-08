Uşak’ta Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü yapıldı

Ülke genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ’’Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü’’ düzenlendi. Yürüyüş ve anma programına binlerce Uşaklı katıldı.

102. yıldönümünde Sarıkamış Şehitleri Uşak’ta da binlerce kişinin katılımıyla anıldı ve yürüyüş programı yapıldı.

Uşak düzenlenen, “Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne” Uşak Valisi Ahmet Okur, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşe katılanlara bere ve bayrak dağıtılırken, program 15 Temmuz Şehitleri meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Ardından başlayan yürüyüş, İsmetpaşa Caddesi, Mende Pazarı, eski Gediz Yolu üzerinden Karaağaç Mahallesi Anıt Tepe’de son buldu. Öğrenciler yürüyüş esnasından yüz metre uzunluğundaki bayrağı taşıdılar. Burada yapılan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, Kur’an Tilaveti okundu. Sarıkamış Şehitleri için hazırlanan videonun izlenmesi sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Törenin bitiminde katılanlara tarhana ikram edildi.