Uşak'ta sıcaklıklar düşüyor, yüksek bölgelerde kar yağabilir

Uşak ve çevresi Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceğinden dolayı sıcaklıkların 6-12 derece düşeceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uşak ve çevresi Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemi nedeniyle sıcaklıkların hissedilir anlamda düşeceği belirtildi. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren 6 ila 12 derece düşeceği bildirildi. Yer yer yüksek bölgelerde kar yağışı ve ani ısı değişiminden dolayı vatandaşların tedbirli olmaları istenildi.