Uşak'ta sokak basketbolu turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

Uşak Belediyesi ve Basketbol İl Temsilciliği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve vefat eden klasman gözlemcisi Nuri Bayraktutan'ın isminin verildiği sokak basketbolu turnuvasında kupalar sahiplerini buldu. Turnuva sporseverlerin yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleşti.

Uşak onlarca sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Nuri Bayraktutan 3x3 Streetball Basketbol Turnuvasına ev sahipliği yaptı. Kazanmak için kıyasıya mücadele eden takımlar, Atapark'ta sporseverlere adeta bir basketbol şöleni sundu. 5 farklı kategoride yapılan ve 170'e yakın sporcunun ter döktüğü basketbol turnuvasında kupalar sahiplerini bulurken, dereceye girenlere ayrıca para ödülleri ve hediye çekleri gibi çeşitli ödüller verildi. Turnuvanın en dikkat çeken ve çekişmeli geçen kategorisi büyük erkeklerdeyse, birinci, Celal Bayar Üniversitesi (CBU) İndas Teknoloji takımı oldu.

Ödül programında Başkan Cahan, sporcuları yalnız bırakmadı. Daha önce de ziyaret ettiği müsabakalara bu kez ödülleri sahiplerine vermek üzere katılan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, sporcuları tek tek tebrik etti.

Şehir dışından turnuvaya katılan misafirleri ve Uşaklıları selamlayarak konuşmasına başlayan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Burada kaybeden yok, kazanan hem Uşak basketbolu hem de Türkiye Basketbolu. Güzel bir organizasyonla bu neticeyi almak bizleri çok memnun etti. Buradaki coşku, buradaki heyecan gösteriyor ki Uşak bir spor şehri.” dedi.

Düzenlenen turnuvada Uşak bölge basketbol hakemlerinden Nuri Bayraktutan'ın ismini yaşatmayı istediklerini anımsatan Başkan Cahan, “Basketbol İl Temsilciliğimizle önemli bir etkinliğe imza attık. Basketbol İl Temsilcisi Hasan Baykın'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Eğlendik ve mutluyuz. Uşak basketbolla, Uşak sizlerle güzel. Başarılı olan kardeşlerimizi tebrik ediyorum.” ifadelerini paylaştı. En kısa sürede turnuvayı yinelemek istediklerini söyledi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın sporun ve sporcunun daima yanında olduğunu dile getiren Uşak Basketbol İl Temsilcisi Hasan Baykın, “Sporun her branşında destek oldukça önemli. Güzel bir gelişim kaydetmek isteniyorsa, iş birliği ve dayanışma gerekli. Bu anlamda Uşak Belediye Başkanımız Sayın Nurullah Cahan'a çok teşekkür ediyoruz. Uşak basketbolda çok gelişti ve İnşAllah daha iyi noktalara gelecek.” açıklamalarında bulundu.

Uşak Belediyesi'nin basketboldaki desteklerine vurgu yapan ve halkı bu desteklere sahip çıkmaya davet eden Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve 1x1'de dünya şampiyonu olan Kıvanç Dinler, sahanın da oldukça güzel olduğunu vurguladı. Uşaklıları parkelere davet eden Dinler, “Böyle bir turnuvayı gerçekleştirmek o kadar kolay değil. Onlarca hakem, onlarca organizasyon gerekiyor. Herkes turnuva kurmak ister ama herkes başaramaz. Bunu başarmak için Türkiye Basketbol Federasyonu gibi, Red Bull gibi çok ciddi şirket ve kurumların devreye girmesi gerekir. Burada harikulade bir ortamda mücadele ediyoruz. Böyle güzel bir zemin, Türkiye'de bir örnektir. Gerçekten başarılı bir tesis ve belediyeyi tebrik etmek istiyorum.” dedi.

Celal Bayar Üniversitesi (CBU) İndas Teknoloji takımını temsilen öğrencileriyle birlikte geldiğini dile getiren Kıvanç Dinler, “Uşak'taki basketbol desteğini ve şevkini daha öncelerden de biliyorum. Anlaşılan o ki belediye de bu desteği boşa çıkartmıyor. Belediyeye bu desteklerinden dolayı hem teşekkür ediyorum hem de devamını diliyorum.” diye konuştu.

Nuri Bayraktutan'ın annesi Halime Bayraktutan da turnuvaya evladının isminin verilmesi nedeniyle teşekkürlerini ifade ederek, sporcularla gurur duyduğunu kaydetti.