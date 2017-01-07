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07 Ocak 2017 11:32

Uşak’ta sokak hayvanları unutulmadı

Uşak’ta sokak hayvanları unutulmadı

07 Ocak 2017 11:32

Uşak Belediyesi soğuk kış şartlarının etkisi ile yemek ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarına yiyecek dağıtımı yaptı.
Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada, sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarında aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi için şehrin belli bölgelerindeki park, bahçe ve boş arazilere yiyecek bırakarak, hayvanların beslenmesine yardımcı olmuş oldu.
Özellikle soğuk kış günlerinde hayvanlara karşı daha hassas olunması gerektiğini belirten Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Sokak hayvanları soğuk hava şartları nedeniyle yemek ve su ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta problem yaşadıklarından, hayvanların da yaşama hakkı olduğunu unutmayarak yiyecek ve içecek yardımında bulunmalıyız. Sahipsiz hayvanların yiyecek bulmakta sıkıntı çekmemeleri için hayvanların en çok olduğu noktalarda belli periyotlarla bu uygulamalarımız devam edecek” ifadesini kullandı.
Veteriner İşleri Müdürü İrfan Özkaya ise, “Sokak hayvanlarının basit yollarla soğuktan korunmalarını ve beslenmelerini sağlayabiliriz” dedi. Özkaya, “Evde bulunan kartonlar, strafor ve koli bantları ile basit kedi ve köpek evleri yapabiliriz. Yine evimizde artan ekmekler ve ekmek kırıntıları ile çevremizdeki kuşları besleyebiliriz. Bayat ekmekleri ve kırıntıları camımızın önüne, balkonlara ve kuşların ulaşabileceği açıkta alanlara koyarak beslenmelerini sağlayabiliriz” açıklamasında bulundu.
Hayvanların bu tür havalarda çektiği zorluklara değinen Veteriner Hekim Okan Aydın,”Kış mevsimi tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de yoğun şekilde geçmektedir. Karlar altında böyle dönemlerde sokakta yaşayan sokak hayvanlarımız beslenmekte sıkıntı çekiyorlar. Bu nedenden dolayı 2 gündür hayvanların beslenmelerini sağlıyoruz. Bu tür soğuk havalarda beslenme güçlüğü çeken hayvanların vücut dirençleri de düşüyor ve ölümleri artıyor. Bizlerde Uşak Belediyesi olarak böyle zamanlarda sokak hayvanlarını besleme çalışmalarına devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.



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