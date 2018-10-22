Uşak'ta şüpheli ölüme tutuklama

Edinilen bilgiye göre, geçen Cumartesi akşamı Uşak merkez Karaağaç Mahallesi Anıt Tepe mevkiinde koli içerisine Dilek Marabi (46) isimli kadın olduğu öğrenilen bir ceset bulundu. Olayın ardından polisin başlattığı çalışma sonrasında 19 Ekim 2018 tarihinde ölen kadının babası Ö. Marabi'nin Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine gelerek, kızının ikametten ayrıldığı ve evine dönmediğini bildirerek kayıp müracaatında bulunduğu kişi ile aynı olduğu anlaşıldı.

Aynı gün Mehmet Akif Ersoy Polis Merkezi Amirliğine de A.K. isimli bir şahıs da, Suat S. isimli şahsın evini taşıdığını, taşıma işleminde bu şahıstan şüphelendiğini bildirerek müracaatta bulunduğu bilgisi ile ekipler hemen harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucunda Suat S. isimli şüpheli şahıs ile maktul Dilek Marabi'nin görüştüğü tespit edildi. İkametinden gözaltına alına şüpheli Suat S.'nin emniyetteki ifadesinde, Dilek Marabi ile birlikte olduğu, eve geldiklerinde fenalaşarak hayatını kaybettiği, akabinde korktuğu için cesedi ev taşıma bahanesiyle nakliyecilere taşıtıp “Bozuk köpek maması var o kolide” diyerek ıssız bir yere attırdığı öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.