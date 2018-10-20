Uşak'ta sürücüler drone ile kontrol edildi

Uşak Trafik Şube ekipleri drone desteği ile havadan görüntü alarak seyir esnasında cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan ve kural ihlali yapan sürücüleri tespit ederek çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda kentin farklı noktalarında belirli periyotlarla havadan görüntüleme desteği ile kontrollerini sürdüren ekipler bu sefer Uşak-Gediz arasında bulunan Beylerhan köyü kavşağında uygulama gerçekleştirdi. Çok sayıda sürücü hatasını tespit eden ekipler ileri noktada sürücüleri durdurarak, cezai işlem uyguladı.

Polis ekipleri kontrol amaçlı durdurdukları bazı araçlarda da kurallara uyan sürücülere teşekkür ederken, bir araçta ön koltukta kucağında bebek ile oturan aileyi de uyararak, arka koltuğa oturmasını sağladı.

Uygulama neticesinde 190 kural ihlali yapan araç tespit edildi. Havadan destekli yapılan çalışmaların bundan da sonra hava şartları uygun olduğu sürece devam edeceği yetkililer tarafından bildirildi.