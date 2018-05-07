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07 Mayıs 2018 10:45

Uşak’ta taraftar grupları kan bağışında bulundu

Uşak Üniversitesi öğrencilerinin yürüttüğü kan bağışı projesine taraftar gruplarından büyük ilgi ve destek geldi.

Uşak’ta taraftar grupları kan bağışında bulundu

07 Mayıs 2018 10:45


Uşak Üniversitesi Halkla ilişkiler Ve Reklamcılık bölümü öğrencilerinin başlattığı “Taraftarlar Kan Veriyor" projesi büyük ilgi gördü. Kızılay ve Uşak Üniversitesi’nin ortak yürüttüğü proje gerçekleştirildi. Kan bağışının önemine dikkat çekmeyi hedefleyen projeye 170 taraftar katılımıyla destek verdi. Öğrenciler bu proje kapsamında kan veren taraftarlar arasında çekiliş yaparak bir kişiye imzalı forma verdiler. Uşak İsmet Paşa caddesi ve çevresinde konuyla ilgili broşür dağıtımı yapılıp, taraftarlar ve çevredeki halk kan bağışına davet edildi. Öğrenciler bu projeyle kan bağışının hayat kurtarıcı etkisini taraftarlara ve çevredeki insanlara tekrar hatırlattı.




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