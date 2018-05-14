Uşak’ta “Termal Turizm Çalıştayı” düzenlendi

Uşak Ticaret Odası Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayın 1.gününde program Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Ömer Kalaycı’nın açılış konuşmasının ardından Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ömer Karahan, Uşak Milletvekilleri Alim Tunç ve Mehmet Altay, Uşak Valisi Salim Demir katılımcılara birer konuşma yaparak Çalıştayın anlam ve önemi hakkında görüşlerini ifade etti.

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Danışmanı Dr.Toros Özbek Dünyada ve Türkiye’de Termal Turizmin Gelişimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Uzmanı Gürdal Bozkurt Termal Turizm Geliştirme Politikası ve Uşak’ta Termal Turizm, Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Ozan Çatır Sağlık Turizmi Kapsamında Termal Turizm, Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkanı Emin Çakmak Termal Turizmde Türkiye’deki Son Gelişmeler,Termal Kür Merkezleri Entegrasyon Çalışmaları, Afjet Genel Müdürü Dr.Yusuf Ulutürk Hamamboğazı Bölgesi Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi ve Öneriler, Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ömer Karahan Uşak’ın Termal Potansiyeli, Uşak Üni.Öğr.Üyesi Dr. Kaan Özkuk Hamamboğazı Bölgesi Termal Suyunun Özellikleri, ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Müh.Böl.Prof.Dr.Mahmut Parlaktuna Hamamboğazı Jeotermal Kuyuları Potansiyel Çalışması, Banaz Kaymakamı İrfan Demiröz Hamamboğazı Termal Turizm Bölgesi Yatırım Fırsatları ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ömer Kalaylı Örencik Termal Bölgesi konularında sunumlar gerçekleştirdi.

Çalıştayın 2’inci günü ise teknik gezi ile tamamlandı.

Banaz Belediyesi tarafından Evrendede Mesire Alanında hazırlanan kahvaltı programının ardından Çalıştay katılımcıları Hamamboğazı Termal Bölgesini gezdi. Banaz Belediyesi tarafından tamamlanan Termal Tesis hakkında bilgi alan katılımcılara daha sonra dünyanın en yaşlı karaçam ağacı gösterildi. Termal Turizmin eko turizmle entegrasyonun üzerinde durulduğu teknik gezide bir açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Uzmanı Gürdal Bozkurt Hamam boğazındaki 2 adet parselin önümüzdeki günlerde ihaleye çıkartılacağı müjdesini vererek yatırımcılara yerinde bilgi verdi. Daha sonra katılımcılar sırası ile Uşak Kanyonları ve Uşak Müzesini gezdi.