Uşak’ta trafik kazası; 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza Yavuz Sultan Selim caddesi üzerinde bulunan kontrolsüz geçişin olduğu kavşakta meydana geldi. Barış Ünal’ın (27) kullandığı araç ile Kenan Gezgiç’in kullandığı otomobil kavşakta çarpışarak yol kenarına savruldular. Kazada Barış Ünal olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sürücünün eşi Betül Ünal ve diğer araçta bulunan Kenan Gezgiç ve eşi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.