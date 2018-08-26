Diğer
Kategoriler
26 Ağustos 2018 00:06

Uşak’ta trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Uşak (İHA) – Uşak’ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Uşak’ta trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

26 Ağustos 2018 00:06


Kaza, Ulubey – Eşme karayolu arasında bulunan İnay köyü mevkiinde saat 21:00 sıralarında meydana geldi. Eşme’den Ulubey yönüne seyir halinde olan Mehmet Aydın idaresindeki 64 EP 883 plakalı araç ile karşı yönden gelen Mustafa İpek idaresindeki 64 NA 617 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken otomobil sürücülerinden Mehmet Aydın (62) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı otomobilde bulunan torunu Mehmet (13) ve gelini Sevil Aydın (34) yaralı olarak kurtarıldı.


Diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Gülhan Altuğ (43) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Mustafa İpek (49), Şanize İpek (48), Sefer Can İpek (23) ve Kadir Altuğ (22) yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Uşak kent merkezindeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar.


Kaza nedeniyle Ulubey – Eşme karayolu geçici olarak trafiğe kapanırken, araçların yoldan çekilmesinin ardından yeniden normale döndü. Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER UŞAK HABERLERİ
UŞAK HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç