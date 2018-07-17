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17 Temmuz 2018 13:02

Uşak’ta trafik kazası: 3 yaralı

Uşak’ta otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Uşak’ta trafik kazası: 3 yaralı

17 Temmuz 2018 13:02


Kaza, sabah saatlerinde Ankara-İzmir Karayolu Belediye Camisi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Emre Özyurt (32) kullandığı 64 FK 624 plakalı otomobili seyir halindeki Mehmet Varol’un kullandığı 64 KR 649 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve yan yatan traktörün sürücüsü Mehmet Varol ve aynı traktörde bulunan Remzi Şahan Varol (13) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 110 AKS ve Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilirken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.




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