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28 Haziran 2018 00:57

Uşak’ta trafik kazası: 5 yaralı

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Uşak’ta trafik kazası: 5 yaralı

28 Haziran 2018 00:57


Kaza, Uşak merkez D-300 karayolu üzerinde bulunan Belediye Cami Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Gazi El Ahmet idaresindeki 42 MC 490 plakalı araç İzmir yönünden Ankara yönüne seyir halindeyken iddialara göre ışık ihlali yaparak kavşaktan geçen Ramazan Acar idaresindeki 64 BK 017 plakalı araca çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan 5 yaralıdan birinin durumun ağır olduğu belirtildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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