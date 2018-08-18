Uşak’ta ulaşım hizmetleri denetimleri sıklaştırıldı

Şehir içi otobüs hatlarını ve kurban satış noktalarında hizmet veren nakliyecileri denetleyen ekipler, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarını bayrama kadar ve bayram boyunca devam ettirecekler. Vatandaşların şikâyetlerine ve taleplerine kayıtsız kalmayan Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personeli, sabahın erken saatlerinde şehir içi otobüslerine yaptıkları denetimde, şoförlerin ve otobüslerin yeterliliğini inceledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaşım Hizmetleri Müdürü Kemal Yiğit “Vatandaşlarımızın rahat bir bayram geçirebilmesi için çalışmalarımıza bayram öncesi başladık. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda bugün sabahın erken saatlerinde şehir içi otobüslerimizi her yönüyle denetledik. Halkımızdan genelde 65 yaş üstü yolcularımızın yaşadığı sorunlarla ilgili şikâyetler geliyordu, bununla ilgili uyarılarımızı yaptık. Bu denetlemeleri belirli bir bölgemiz ile kısıtlamayıp tüm şehrimize yaydık. Arefe günü mezarlık ziyareti yapacak olan vatandaşlarımız için, öğlen ezanından akşam ezanına kadar Belediye önünden kalkacak olan otobüslerimiz, tüm mezarlıklara ücretsiz ulaşım sağlayacak. Bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Uşak’ta bayramın huzurlu geçmesi için bayrama kadar ve bayram boyunca çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm halkımıza şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum.’’ şeklinde konuştu.