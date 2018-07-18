Uşak’ta ulaşım ücretlerinde artış

Türkiye’deki benzin fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından toplu taşıma ücretlerinde indirime giden örnek bir şehir olan Uşak’ta, maliyetlerin artması nedeniyle yeni bir düzenleme yapıldı. Düzenlemeyle toplu taşıma ücretlerinde 25 kuruşluk bir artış sağlandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Uşak Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Dönmez, “Akaryakıtta yapılan düzenlemeler sonucu şoför esnafımızın giderlerinin karşılanması amacıyla şehir içi halk otobüslerimizde uygulanmakta olan 1,5 TL öğrenci tarifesi 1.75 TL’ye, 2 TL olan yetişkin tarifesiyse 2.25 TL’ye çıkartılmıştır.” dedi.

Yeni tarifeler dün itibariyle yürürlüğe girdi.