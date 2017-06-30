Uşak’ta uyuşturucu ile mücadele eden başarılı personele ödül

Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü nedeniyle Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Hasbahçe’ de ödül töreni düzenlendi.

Törene Uşak Vali Yardımcısı Sait Topaloğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, bazı protokol üyeleri ve emniyet personeli katıldı.

Törende konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Ergüder, uyuşturucu ile mücadelenin Uşak ve ilçelerinde aralıksız devam ettiğini belirtirken; "Uyuşturucu ile mücadele terörle mücadelenin en önemli unsuru. Bu nedenle uyuşturucu ile mücadelede herkesin katkısı çok önemli. Ülke genelinde ve Uşak’ta imal edilmesini, satılmasını engellemek için çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. 2016 yılında yapılan çalışmalarda toplam 320 gram eroin, 138 gram bonzai, 6 bin 199 exctasy, 126 kilo 56 gram esrar, 0,5 gram kokain ekiplerimizce ele geçirildi. 2017 yılında ise 149 gram bonzai, 319 kilo 446 gram esrar, 327 exctasy 5,5 gram kokain, 1 kilo 25 gram metamfetamin, 180 kök Hint kenevirinin ele geçirildi.”

Tören sonunda uyuşturucu ile mücadelede başarı gösteren polis memurlarına protokol tarafından ödülleri verildi.

Törene renk katan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Büro Amirliği narkotik köpeği Tora’ya ödül olarak mama verildi.